FC Nantes : une nouvelle humiliation signée Stade Rennais pour Kita

Lundi, le Centre International d'Etude du Sport a dévoilé son classement des centres de formation pour les cinq grands championnats européens. Pour l'établir, ses experts ont pris les joueurs de chaque club ayant fréquenté les pépinières entre 15 et 21 ans, et comptabilisés le nombre de matches disputés par ceux-ci à l'échelon professionnel. Les deux leaders sont les géants espagnols, le Real Madrid et le FC Barcelone, dont les académies tournent à plein régime mais dont les jeunes sont généralement contraints d'aller voir ailleurs pour s'exprimer.

Les quatre clubs suivants sont français. On trouve l'OL, le meilleur en matière de formation dans l'Hexagone depuis vingt ans, le Stade Rennais, le PSG et l'AS Saint-Etienne, qui s'est lancée dans un projet jeunes faute de moyens. Et le FC Nantes ? C'est là le problème ! Il n'apparaît dans le Top 20. Ceux qui ont connu la période des années 80-90 ont bien du mal à croire à une telle descente aux enfers. Qu'en pense Waldemar Kita ?

