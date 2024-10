FC Nantes : une nouvelle marque de défiance de Kombouaré envers les jeunes

Lorsque la composition du groupe du FC Nantes pour le déplacement à Strasbourg est tombé, hier soir, les supporters des Canaris ont été étonnés de l'absence de Moses Simon. Et emballé par le retour de Bahereba Guirassy. Mais beaucoup se sont étonnés qu'Antoine Kombouaré n'en ait pas profité pour convoquer plusieurs jeunes, sachant que son effectif est impacté par les blessures.

Kombouaré libère les jeunes car il ne compte pas sur eux

La réponse à cette absence est tombée aujourd'hui, via le compte X fan_fcnantes : Louis Leroux, Dehmaine Tabibou ou encore Mathieu Acapandié participent actuellement à une nouvelle compétition de jeunes. Ce à quoi Emmanuel Merceron répond que le simple fait que ces jeunes aient été autorisés à disputer cette épreuve prouve qu'Antoine Kombouaré ne compte pas sur eux. Sachant que les Kita veulent que le FCN redevienne l'un des clubs sortant le plus de jeunes, il risque d'y avoir de la friture sur la ligne entre eux et leur coach...

Tout le monde le sait et tout le monde est renseigné mais le sens des priorités est spécial au #FCNantes du coup. Mais ça prouve surtout qu’AK ne compte pas sur eux pour les libérer pour un tournoi. Triste. Et je dirai pareil si on gagne à Strasbourg avec triplé de Mollet. https://t.co/Cp9tBEGVyd — Emmanuel Merceron (@ManuMerceron) October 27, 2024