FC Nantes : une nouvelle menace financière plane au-dessus des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les meilleures déclarations de l'année 2020

L'annonce, ces derniers jours, des retraits des groupes Manitou et Maisons Pierre du sponsoring du FC Nantes a fait l'effet d'une petite bombe. Désamorcée comme il a pu par Waldemar Kita lors de l'inauguration de la statue d'Henri Michel : « Comment je vais personnellement ? Très bien. Est-ce que vous voyez que je vais mal ? On travaille beaucoup. Tout le monde adhère à l'idée de football et d'organisation du club. On est très content et on continue comme ça… Je ne bataille contre personne. On est tous ensemble. Tout le monde fait son devoir et tout le monde essaie de faire le mieux possible pour faire progresser le club. Est-ce que vous me voyez serrer les dents ? Est-ce que vous serrez les dents ? ».

Synergie partira en cas de relégation

Néanmoins, une information d'Ouest-France pourrait être de nature à crisper un peu le président du FC Nantes : en cas de relégation à la fin de la saison, Synergie, sponsor principal des Canaris, aurait également l'intention d'aller voir ailleurs. Et là, ce ne serait plus la même chanson pour la Maison Jaune.

Car entre un actif joueur assez pauvre, des recettes en chute libre à cause de la Covid, l'incertitude planant autour des droits TV, la principale source de revenue du FC Nantes serait le sponsoring. Mais si les principaux s'en vont, avec leurs tarifs de Ligue 1, il faudrait en trouver d'autres avec des prix forcément revue à la baisse. Le début d'une spirale infernale…