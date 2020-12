FC Nantes : la piste Weiler éteinte, une nouvelle option émerge pour l’après Gourcuff

Si le sort de Christian Gourcuff est probablement scellé au FC Nantes après la défaite face au RC Strasbourg dimanche (0-4), les Canaris ne limogeront pas le Breton avant de tenir son remplaçant. Ce lundi, dans les colonnes de L'Equipe, Waldemar Kita a notamment calmé le jeu sur le départ annoncé de Gourcuff, assurant n'avoir pris aucune décision. Bien évidemment, on n'est pas obligé de le croire.

Un attelage Aristouy – Collot pour l'intérim ?

Dans le même temps, du côté de la presse nationale et nantaise, on assure que Mogi Bayat travaille déjà depuis plus d'une semaine sur la succession de Gourcuff. Après avoir raté « Big Hein » Vanhaezenbrouck, parti à la Gantoise, le super agent proche des dirigeants nantais travaillerait aujourd'hui sur la venue de René Weiler (libre, 47 ans). Selon 20 Minutes, celle-ci n'emballerait pas la direction du FC Nantes.

Comme à chaque fois, les candidatures vont donc aussi venir de l'intérieur. Si Stéphane Ziani (coach des U19) s'est sans doute grillé en menant la fronde face à Gourcuff alors que tout allait encore bien à la fin de l'été, le journaliste Anthony Marsais (ex-Sun Radio et Radio Côte d'Amour) avance une autre option : celle menant au coach de la réserve Pierre Aristouy, encadré par l'expérimenté Patrick Collot. Une piste qui serait sans doute transitoire...