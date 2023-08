FC Nantes : une pétition pour sauver Aristouy a été lancée !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Selon plusieurs médias, Pierre Aristouy était sur la sellette avant même le début de la saison. Et la défaite contre Toulouse (1-2) à la Beaujoire dimanche n'a rien arrangé. Les Kita n'ont pas confiance en lui depuis sa nomination début mai. Ils lui ont laissé trois matches, à Lille dimanche puis face à Monaco et l'OM à la Beaujoire pour prendre des points. Sinon, ils actionneront le siège éjectable. Mais cette volonté n'est pas partagée par leurs supporters.

Déjà une centaine de signatures

L'un d'entre eux a lancé hier une pétition en ligne sur le site change.org avec cet argument : "Les amoureux du FC Nantes et les supporters du club apportent leur soutien à Pierre Aristouy et demandent à la direction du club de réaffirmer sans nuance leur confiance à leur entraîneur. Pierre Aristouy incarne les valeurs qui ont fait l'histoire du FC Nantes : la formation, une certaine idée du jeu prônée par ses pères spirituels : Arribas, Suaudeau et Denoueix. Pierre Aristouy doit rester l'entraîneur du FC Nantes !". Pour l'instant, la pétition a recueilli un peu plus d'une centaine de signatures.

