FC Nantes : une prolongation de Kombouaré déjà dans les tuyaux?

En l'espace d'un an, Antoine Kombouaré est parvenu à redresser le FC Nantes dans la course au maintien et à l'amener en finale de la Coupe de France. Une réussite inespéré pour le Kanak qui fait l'unanimité en interne et auprès du public. De là à imaginer écrire un avenir plus durable, au delà de l'été 2023, avec lui ?

Waldemar Kita, qui s'est exprimé hier après Nantes – Monaco (2-2, 4-2 aux tab) n'a pas fermé la porte : « Je suis très content pour Antoine. N'oubliez pas que je l'ai amené, il n'avait pas de travail, donc je suis fier de lui donner du travail et qu'il ait des bons résultats ».

Kombouaré attentif au projet du club avant de rempiler

Pour l'heure, aucune réunion n'a été planifiée pour évoquer l'avenir. Selon L'Equipe, ce sera le cas avant cet été. Le quotidien sportif ne se prononce en revanche pas sur l'issue de celle-ci. Il faut dire que si Waldemar Kita est plutôt enclin à continuer dans un attelage qui marche, Antoine Kombouaré demandera peut-être cette fois-ci quelques garanties alors que de nombreux joueurs arrivent en fin de contrat et que plusieurs départs majeurs sont possibles ou programmés cet été (Kolo Muani, Blas, Simon, Lafont, Chirivella...).