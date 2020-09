FC Nantes : une prolongation, Kita… Gourcuff se confie

Loin d'être abattu par les attaques de Stéphane Ziani à son égard, Christian Gourcuff s'est montré tel qu'en lui même lors de l'interview accordée ce samedi à L'Equipe. L'entraîneur du FC Nantes a réglé ses comptes avec le coach des U19 et aussi évoqué ses rapports avec les autres composantes des Canaris.

« Avec mon staff, ça ne peut pas être mieux, je bénéficie d’un environnement serein, d’une qualité relationnelle précieuse et rare avec mes adjoints. Avec mes joueurs, ça se passe très bien, j’ai connu des situations beaucoup plus difficiles. Et avec ma direction, je n’ai aucun problème. Après, il peut y avoir des choses désagréables à supporter et c’est dommage de se laisser parasiter par ça. Il faut se concentrer sur l’essentiel. »

Il ne dit pas non à une prolongation

Le quotidien sportif a aussi demandé à Gourcuff ce qu'il ferait si Waldemar Kita lui proposait de prolonger son bail sur les bords de l'Erdre : « Je suis dans la même optique que quand j’ai signé ici. C’était tout à fait inattendu, j’ai accepté parce que Nantes représentait quelque chose pour moi. Je suis venu sans protection, on s’était mis d’accord sur un contrat d’un an, le président m’a demandé de prolonger d’un an et on va continuer comme ça. Il ne faut pas se fixer de délai et c’est ça qui est appréciable. On ne se doit rien, je n’ai aucune ambition personnelle et si on doit se séparer, il n’y aura aucun souci. Je ne me fixe aucune limite, mais je suis assez réaliste. »