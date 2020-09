FC Nantes : une rancune vieille d'un an entre Ziani et Gourcuff ?

C'est parti loin entre Stéphane Ziani et Christian Gourcuff. Le week-end dernier, l'entraîneur des U19 du FC Nantes a allumé le coach des pros dans les colonnes de 20 Minutes : "La gestion des jeunes par Christian Gourcuff est catastrophique. Les mecs veulent tous se barrer ! Basila et Mendy, deux internationaux U20 qui sont en fin de contrat, vont partir libres. Il n’y a aucun projet pour eux. Il les traite comme des bouche-trous".

Interrogé par L'Equipe, Gourcuff ne s'est pas laissé faire : "On voulait se donner le temps parce qu’il ne s’agissait pas de bousculer les habitudes de chacun mais on voulait se mettre d’accord sur des axes importants. Mais avant la réunion (en janvier), Stéphane Ziani vient me voir et me dit, au nom des éducateurs nantais, qu’ils ne se retrouvent pas dans ma façon de voir les choses. Je ne vais pas entrer dans les détails de la discussion mais ça me semble aller assez loin quand même. Il y a ce rejet de mon projet avant la réunion. Voilà comment les choses se sont passées. Peut-être que Stéphane Ziani lorgnait le poste, mais il ne peut pas me reprocher d’avoir répondu à l’appel du président. Je ne suis allé chercher personne".

Ziani jaloux de Gourcuff ?

Comme le dit clairement l'entraîneur breton, la véritable origine du problème pourrait être sa nomination l'été dernier. Au moment où Vahid Halilhodzic a décidé de quitter le FC Nantes, Waldemar Kita a hésité entre la solution maison, incarnée par Stéphane Ziani, et la prestigieuse, qui a conduit à Christian Gourcuff. Un nom qui faisait peut-être plus rêver les supporters. Le ressentiment de l'ancien meneur de jeu envers l'ex-Lorientais viendrait d'ici, en tout cas bien plus que de sa façon de traiter les jeunes pousses du centre de formation. Mais quelle qu'en soit l'origine, le fait est qu'elle porte préjudice au FC Nantes…