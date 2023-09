FC Nantes : une recrue estivale n'est plus en vrac, le Stade Rennais peut trembler !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Recrue estivale du FC Nantes, Adson s'est blessé dès son premier match disputé avec les Canaris. C'était lors du match nul face à l'Olympique de Marseille (1-1), le 1er septembre dernier.

Adson de retour face à Rennes ?

Le milieu offensif brésilien, qui souffrait d'une blessure aux ischios-jambiers de la cuisse droite, n'est plus blessé. Après avoir entamé sa réathlétisation individuelle en début de semaine dernière, l'ancien joueur des Corinthias a repris cette semaine l'entraînement collectif, comme on a pu le voir sur une vidéo publiée par le FCN sur ses réseaux sociaux, et pourrait faire son retour dans le groupe nantais pour le derby breton face au Stade Rennais. Ce qui serait une excellente nouvelle pour Pierre Aristouy et les Canaris vu les choses intéressantes montrées par Adson lors de son premier match sous les couleurs nantaises.

🤳📺 C'est l'heure de la séance du jour ! pic.twitter.com/JwvOSvtBhb — FC Nantes (@FCNantes) September 27, 2023

