FC Nantes : une recrue propose un axe de travail à Kombouaré

Prêté par Parme, Wylan Cyprien s'intègre peu à peu au collectif nantais. Celui-ci connaît encore des ratés, comme l'a prouvé la défaite contre Lorient (0-1) mercredi. Mais le milieu de terrain est plutôt optimiste pour la suite, même s'il aimerait visiblement que le travail soit davantage porté sur un domaine spécifique, toujours à la pointe dans le Calcio.

"Il a manqué un peu de justesse dans nos derniers gestes et du réalisme devant le but. Après, globalement, sur l'ensemble du match on a affiché de la solidité dans l'aspect défensif. On a su les bousculer et je pense qu'en première mi-temps, si on met les deux, trois occasions qu'on a su se procurer, le match aurait été différent. Ça reste un match de préparation et il faut continuer à travailler tactiquement notamment."

