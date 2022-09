FC Nantes : une statistique imparable face au RC Lens ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Pas évident, au lendemain d'un lourd revers en Ligue Europa, d'affronter l'un des candidats du haut de tableau en Ligue 1. C'est pourtant ce qui attend le FC Nantes, battu à Qarabag jeudi, et qui va devoir, dimanche, prendre des points face au RC Lens, auteur d'un très bon début de saison.

Les Canaris peuvent toutefois se dire que les Sang et Or à la Beaujoire, ou même face à eux, ce n'est pas ca. Car comme le précise le site le 11Lensois, avec le statisticien Opta, les chiffres sont sans appel : "Nantes a remporté 39 de ses 78 matches contre Lens en Ligue 1 (24 nuls, 15 défaites), seuls Lyon et Strasbourg (40 succès chacun) réussissent davantage aux Canaris. Nantes n’a perdu aucune de ses 8 dernières réceptions de Lens en Ligue 1 (5 succès, 3 nuls), s’inclinant pour la dernière fois à domicile contre les Sang et Or le 4 août 2001 (1-2)."