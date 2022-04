FC Nantes : une vieille querelle entre deux Canaris remonte à la surface

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Mauro Cetto connaît bien la France. Passé dans les rangs du LOSC et du Toulouse FC, c’est au FC Nantes que l’ancien défenseur argentin (40 ans) a connu ses plus belles heures entre 2002 et 2007. Récemment interrogé par L’Équipe, celui qui est désormais directeur sportif de San Lorenzo s’est rappelé aux bons souvenirs des Canaris en évoquant notamment un échange houleux avec le taciturne Viorel Moldovan.

« Une fois, à l'entraînement à Nantes, on s'est chauffés avec Viorel Moldovan, à la suite d'un contact, a-t-il avoué. Angel Marcos nous a expulsés de la séance et on a fini par s'insulter dans le vestiaire... J'étais très jeune (20 ans), lui avait la trentaine. C'était un attaquant qui faisait mal, pas forcément exprès, mais il laissait toujours traîner ses coudes. Ce n'était pas agréable d'aller au duel avec lui. De mon côté, j'étais aussi assez agressif. Je m'entraînais comme je jouais : à 200 %. J'étais au début de ma carrière et je voulais gagner ma place. Ça a donc été un peu chaud, mais ça en est resté là car on s'entendait très bien. »

Tout est donc bien qui finit bien au FC Nantes, même quand deux joueurs aux gros bras viennent à se prendre le bec.

