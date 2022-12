FC Nantes : Vahid Halilhodzic livre une belle anecdote sur Emiliano Sala

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

S'il n'hésite pas à sortir la sulfateuse tout au long de l'interview accordée à So Foot, Vahid Halilhodzic sait aussi faire preuve de tendresse voire de pudeur. Notamment lorsqu'il est interrogé sur Emiliano Sala, qu'il a entraîné du 2 octobre 2018, à son arrivée au FC Nantes, jusqu'au 19 janvier 2019, quand l'Argentin a été vendu à Cardiff. Deux jours après, il mourait dans un accident d'avion, juste après être revenu en Loire-Atlantique pour saluer ses anciens partenaires et les salariés du club. Un moment que le Bosniaque a très mal vécu, d'autant qu'il avait pris Sala, qui jouait au même poste que lui, sous son aile...

"Quand je suis arrivé à Nantes, Emiliano (Sala) était dans un état catastrophique. Attristé, déprimé… Je lui ai dit : "Mon garçon, écoute. Un avant-centre qui ne met pas 20 buts, ce n’est pas un avant-centre. Loin de là !". Il m’a regardé et il a souri. Par la suite, il est souvent venu vers moi pour me demander s’il pouvait travailler plus. La meilleure mentalité que j’ai rencontrée chez un footballeur. Et puis, il a mis 14 buts en 12 matches. Il est devenu meilleur buteur d’Europe sur cette période. Et après, hop, il part. Et puis, il est revenu à Nantes pour boire le champagne avec ses ex-coéquipiers. C’était vraiment un gars exceptionnel. Les trois mois qui ont suivi le drame ont été les plus durs que j’ai vécus en tant qu’entraîneur, terribles."