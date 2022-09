FC Nantes : Valbuena encense Kombouaré et rappelle un souvenir humiliant aux Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

Le grand retour du FC Nantes en coupe d’Europe, c’est pour demain. Jeudi, les Canaris reçoivent l’Olympiakos d’un Mathieu Valbuena (37 ans) regonflé à bloc devant cette échéance. « Je me sens bien dans mon corps, quand on fait appel à moi, je suis performant. J'ai une très bonne relation avec le président et je suis extrêmement bien dans ce club », a-t-il affirmé au micro de France Bleu Loire Océan. Si l’ancien milieu offensif de l’OM sait que son équipe a « besoin de résultats assez rapidement » et que « l'objectif est bien sûr de terminer premier de ce groupe », il n’a que des bons mots au sujet d’Antoine Kombouaré. « C'est un entraîneur que j'apprécie énormément même quand il était dans ses autres clubs, poursuit-il. Je trouve qu'il fait du très bon travail à Nantes et même si le début de saison est compliqué, ça n'enlève rien à ce qu'il fait depuis deux ans. » En revanche, Valbuena a rappelé un souvenir très cuisant au FC Nantes... après l’avoir encensé. « Il y a un public magnifique, une ferveur. Nantes c'est une histoire, un club magnifique. On connaît tous l'épopée de Nantes en Ligue de Champions, avec du beau jeu, le jeu à la nantaise. Personnellement, mon dernier souvenir n'en est pas forcément un bon pour Nantes. Mais pour moi oui. On avait gagné 6-0 avec Lyon et j’avais marqué. J'espère que ça sera encore le cas. » Ligue Europa - Mathieu Valbuena : "Le #FCNantes, c'est une histoire, un public magnifique et une ferveur". #FCNOlympiakos #UEL #FBSport



Pour résumer Mathieu Valbuena (37 ans), qui sera l’adversaire du FC Nantes jeudi en Ligue Europa dans les rangs de l’Olympiakos (21h), n’a que des bons mots à l’égard des Canaris. Sauf un petit souvenir lorsqu’il évoluait dans les rangs de l’OL.

