FC Nantes : vers une solution encore plus radicale trouvée avec Augustin ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le debrief du mercato des Canaris

Personne ne dictera sa loi à Antoine Kombouaré au FC Nantes. Conscient d’avoir mis les pieds dans un panier de crabes en revenant au FC Nantes, le Kanak sait aussi qu’il est le seul maître de ses décisions et l’a confirmé avec l’envoi de trois joueurs en réserve, dont Jean-Kévin-Augustin. Kombouaré a tenu à clarifier les choses : non, il n’est pas le seul responsable de cette situation.

« Aujourd’hui, il est écarté du groupe professionnel parce que j’ai besoin d’avoir un groupe resserré, poursuit-il. Là, on faisait de l’entretien, on avait le sentiment de l’aider et, en fait, on ne l’aidait pas. Il faut vraiment qu’il comprenne qu’aujourd’hui il est en grande difficulté. Lui et son entourage. Parce que c’est un message qui s’adresse aussi à son entourage : que faites-vous de votre côté pour que Jean-Kévin redevienne un joueur de foot ? »

Contrat résilié pour Augustin ?

La question est désormais de savoir si l’ancien attaquant du PSG est capable de rebondir au moment même où des rumeurs d’un début de dépression ont germé. Alors que son salaire semble astronomique pour ne rester qu’en équipe B (130 000 euros par mois), l’hypothèse d’une résiliation serait déjà dans les tuyaux. Lancé sur le sujet sur Twitter, c’est ce qu’a laissé entendre Emmanuel Merceron. « Fortes chances en plus », a glissé le suiveur du FC Nantes. Pour mémoire, Augustin est sous contrat jusqu'en juin 2022.