FC Nantes : Waldemar Kita a allumé un contre-feu défensif face aux rumeurs de rachat

De plus en plus esseulé du côté du FC Nantes, Waldemar Kita a contre-attaqué la semaine dernière. Le boss des Canaris a envoyé un courrier aux partenaires du club pour leur rappeler que, malgré les projets de reprise évoqués dans la presse, il est là pour longtemps encore... Tout en remerciant les sponsors de rester fidèle.

« Cette lettre, c'est clairement un acte de défense »

Si cette stratégie de communication visait d'abord à brosser dans le sens du poil les partenaires économiques du FCN dans une période difficile économiquement avec la crise du Covid et le désistement de Mediapro, il y avait une autre stratégie sous-jaccente selon Emmanuel Merceron. Chroniqueur pour l'émission Nantes Foot, l'insider a livré quelques éclaircissements :

« Cette lettre, c'est clairement un acte de défense. Pas du tout un acte offensif. On a vu, sur les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn s'agacer de la gestion de Waldemar Kita cette année. Il y a le feu pour Waldemar Kita avec ses partenaires car on sait qu'il y a des projets de reprise qui peuvent attirer. Dans des projets comme ça, les partenaires sont contactés. Il faut voir ça comme un vrai acte de défense. C'est quelque chose qui est fait pour faire monter les prix. C'est aussi une défiance envers les partenaires qui ont l'intention de quitter le club ou la famille Kita tout court. Il a cherché à dire : « Vous pouvez faire les choses dans votre coin. On est toujours là ». »