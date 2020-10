FC Nantes : Waldemar Kita a une botte secrète pour retrouver l’Europe

Waldemar Kita n’est jamais rassasié. Le président du FC Nantes a beau avoir essuyé plusieurs coups durs à la Jonelière, son envie de bien faire et poursuivre à la tête des Canaris est intacte.

« Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de résultats que le club ne fonctionne pas bien. Je trouve qu’il y a un bon état d’esprit, a-t-il martelé dans L’Équipe avant d’afficher quelques regrets. J’ai beaucoup de regrets par rapport à l’organisation, à l’outil de travail, au fait que des politiques m’ont dit qu’ils me suivaient, m’ont laissé engager 12 M€ et m’ont lâché. »

Le dossier du nouveau stade et du nouveau centre d’entraînement qu’il avait lui-même imaginés restent donc autant d’épines dans le pied de Kita. Mais le président du FC Nantes ambitionne toujours de trouver une issue, qui serait la seule à ses yeux pour que les Canaris retrouvent une coupe d’Europe.

« Sans un bon outil de travail, vous ne serez jamais européen »

« Le YelloPark ? Il est derrière moi, pas devant, maisje pense qu’on ne peut pas rester comme ça. Si on ne fait pas quelque chose d’ici trois à cinq ans, il y aura de gros problèmes. On a besoin d’un outil de travail perfectionné. Pour le centre d’entraînement, on est en train de construire quelque chose. On a un petit projet pas mal. Pour moi, ce serait bien que d’ici à fin 2021 on entreprenne les travaux, avec un engagement initial de l’ordre de 15 à 20 M€, 100 % financés par le club. D’ici trois à cinq ans, il y a beaucoup de choses qui vont encore changer dans le football. Moi, je dis que sans un bon outil de travail, vous ne serez jamais européen. »