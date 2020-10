FC Nantes : Waldemar Kita annonce un gros trou dans les caisses cette saison !

Si Nantes ne fait pas encore partie des villes frappées par le couvre-feu à 21 heures, cela n'empêche pas la Préfecture de Loire-Atlantique de prendre des décisions pour ralentir la pandémie de Covid-19. Ainsi, la jauge de spectateurs à la Beaujoire, initialement fixée à 5 000 a été abaissée à 1 000 spectateurs ces derniers jours.

« On va perdre facilement entre 12 et 15 M€ »

Face à cette situation qui frappe tous les clubs de la région, Waldemar Kita a déjà fait ses comptes. S'il accepte la décision des politiques locaux, parlant simplement de « grosse déception » pour son club qui a « respecté les règles » sanitaires, l'homme d'affaires franco-polonais a chiffré ses pertes pour la saison... Et elles seront importantes :

« On ne comprend pas mais, en même temps, on est obligé de les appliquer. Ce manque de spectateurs, au bout du compte, c’est un énorme manque à gagner. Mais pour tous les clubs. Ça varie entre 10 et 40 M€ par an. Pour nous, si ça reste en l’état, on va perdre facilement entre 12 et 15 M€ », a-t-il glissé à Presse Océan.

Un manque à gagner, combiné par l'angoisse générée par les impayés des droits TV de Mediapro, que les Canaris devront sans doute combler avec quelques ventes de joueurs. Peut-être même dès le Mercato d'hiver...