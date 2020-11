FC Nantes : Waldemar Kita avance une proposition pour éviter la faillite des clubs

A l'instar de nombreux dirigeants de clubs, Waldemar Kita est inquiet pour l'avenir du football français et plus particulièrement de ses clubs professionnels. Dans un entretien à RMC Sport jeudi soir, l'homme d'affaires franco-polonais a avancé sa solution pour faire face au contrecoup économique de la crise sanitaire.

Le président du FC Nantes a ressorti des cartons le rêve de certains présidents de voir une ligue fermée sur le modèle des sports US. « Pour éviter un accident industriel footballistique, il faut demander à pouvoir ne pas payer certaines charges, mais peut-être aussi à continuer le championnat sans montée ni descente en Ligue 1, Ligue 2 et National », suggère Waldemar Kita.

Pas de descente pour éviter les « accidents industriels »

« Je ne parle pas dans le vide. Même si ça évolue dans le bon sens, car il faut être positif, il faut se projeter dans deux ou trois ans. On ne veut pas avoir deux ou trois équipes qui descendent avec 10 millions d'euros de dettes. Il faut préparer un business plan comme dans l’industrie pour que la production continue. On sait très bien qu’on ne va pas pouvoir vendre les joueurs comme on veut, que le mercato est délicat. Continuer le championnat en se projetant plus loin permettrait aux clubs d’être beaucoup plus sereins, de garder les sponsors, parce qu'eux-mêmes sont inquiets… Quand je parle d’accident industriel ce n’est pas un hasard. Pourquoi un dépôt de bilan arriverait dans une industrie classique et pas dans le football? », a-t-il ajouté. Pas sûr que le PFC ou le SM Caen ne l'entendent de cette oreille...