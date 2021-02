FC Nantes : Waldemar Kita bientôt lâchés par ses alliés de longue date ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Suite et fin du dossier de L'Equipe sur le « Kita Circus ». Dans un article intitulé « A l'assaut de la maison jaune », le quotidien s'intéresse au vent de défiance porté par l'association « A la nantaise » via son projet Socios ainsi qu'à tous les autres repreneurs potentiels porteur de projet à Waldemar Kita.

Certains sponsors s'interrogent sur la suite

Suscitant « la haine » de nombreux acteurs locaux, l'homme d'affaires franco-polonais est de plus en plus isolé … Et se retrouve même lâché par certains de ses sponsors. « Ce n'est pas la publicité qu'on souhaite pour notre entreprise, c'est clair. Maintenant, soit M.Kita se rend compte qu'il est dans l'impasse et laisse la main, soit il continue comme ça et il va se retrouver encore plus isolé qu'il ne l'est déjà. Mais on a affaire à un personnage déroutant, un peu mégalo et mytho... », avance l'un d'entre eux sous couvert de l'anonymat.

En revanche, Waldemar Kita peut toujours compter sur le soutien de son principal actionnaire : le sponsor maillot Synergie, présidé par Daniel Augereau : « On dit souvent : parlez-en en bien ou en mal, mais parlez-en. Je maintiens quoi qu'il arrive mon estime au président Kita. Si le club descendait en Ligue 2, la question d'un retrait se poserait, mais M.Kita a beaucoup investi dans ce club, c'est un homme d'affaires qui a aussi beaucoup de cœur. Je ne suis qu'un sponsor, je n'ai pas à porter de jugement sur la gestion sportive ».