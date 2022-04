FC Nantes : Waldemar Kita fait le point sur le rachat du club et enterre le projet de Landreau

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Le FC Nantes réalise une très bonne saison de championnat. Les Canaris sont également en finale de Coupe de France avec la possibilité de remporter un nouveau trophée. Le président du club nantais était l’invité de l’émission “Rothen S’enflamme“ de RMC. Une émission au cours de laquelle il est revenu sur l’actualité de son club.

Waldemar Kita a évoqué le potentiel rachat du FC Nantes : « J'ai déjà répondu à plusieurs reprises. Si quelqu'un sent qu'il peut porter le club financièrement et assuré et qu'il est meilleur, pas de problème je suis ouvert. Je suis ouvert à toutes les propositions mais il faut que cela soit sérieux. On ne vend pas ou on n'achète pas le club par l'intermédiaire des médias. Ce n'est pas sérieux. Je ne suis pas là pour discuter du prix. Si on veut en parler, c'est autour d'une table comme un vrai chef d'entreprise. Certaines choses vont trop loin. »

Le projet de Landreau hors course

Le président nantais a aussi taclé Mickaël Landreau et enterre son projet de reprise : « Monsieur Landreau est venu dans mon bureau il y a 7 ans. Il voulait être président délégué du club et virer tout le monde dont mon fils. Je lui ai dit non et 15 jours après il était entraîneur de Lorient. Ce n'est pas sérieux Monsieur Landreau. Je ne pense même plus à son projet de rachat. »

Adam Duarte

Rédacteur