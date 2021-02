FC Nantes : Waldemar Kita ne se démonte pas, il allume Landreau !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Voilà qui devrait faire réagir les supporters, Mickaël Landreau restant tout de même une icône au FC Nantes... Dans L'Equipe, Waldemar Kita s'en prend à l'ancien portier historique des Canaris. Selon lui, « Landreau a semé la zizanie partout où il est passé ». Et à lui d'ajouter : « A Nantes, au club, il est détesté. Il a foutu un bordel énorme, il a mis des mecs de côté. Pour vous, il va calmer le peuple, pas de problème, mais il faut un projet derrière. Vous pouvez lui dire, je ne suis pas convaincu que les gens vont suivre. (...) Oui, c'était un bon gardien de Ligue 1. Il n'a pas été champion du monde non plus ! Et il n'a pas de références, c'est tout. Même à Lorient, sa seule expérience d'entraîneur, il n'a pas réussi à s'entendre avec les joueurs et les dirigeants. »

Mardi, dans 20 Minutes, un proche de Waldemar Kita au sein de la direction du FC Nantes avait déjà répondu à la rumeur d’un projet de rachat impliquant Mickaël Landreau. « Il n’y a eu aucun rapprochement ni de près, ni de loin », avait-il soutenu.