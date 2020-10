FC Nantes : Waldemar Kita offre ses murs à la Brigade Loire

Si la relation entre Waldemar Kita et la Brigade Loire n'a jamais franchement été idyllique au FC Nantes, cela n'empêche pas le club et ses plus fervents Ultras de monter quelques opérations ensembles.

Alors que les stades français se retrouvent actuellement vidés de leur public du fait de la pandémie de Covid-19, la direction nantaise et la Métropole ont eu une idée pour redonner des couleurs à la Beaujoire. En effet, la BL a été autorisé à se rendre dans l'enceinte pour la grimer de nouvelles fresques représentant les symboles de l'histoire de la ville, du club et de la tribune.

Sur Twitter, le FCN s'est empressé de partager le travail (magnifique) de ses Ultras. Des œuvres d'art permanentes qui accueilleront dans quelques mois le retour du public dans l'écrin nantais...