FC Nantes : Waldemar Kita ouvre la porte à une vente !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Ce samedi dans L'Equipe, Waldemar Kita tire sur tout ce qui bouge. Le propriétaire du FC Nantes a très mal pris l'enterrement d'un cercueil sur lequel était inscrit "FC Kita" par les ultras et il se montre plus combattif que jamais. Au sujet de l'avenir, alors que le Collectif Nantais a tenu hier une première conférence de presse, il assure : « Je travaille sur le futur, il y a une stratégie. On me dit qu’il n’y en a pas, mais si, il y en a une ! Seulement, à chaque fois que je vais au bout d’un projet, on me tire dessus ! ». Toujours présent et pour longtemps, Waldemar Kita ? La vérité serait plus nuancée…

Il est bien à l'écoute de toute offre sérieux de reprise

Dans 20 Minutes, David Phelippeau explique : "En coulisses, las, de plus en plus isolé et poussé par certains de ses proches à lâcher, WK, qui ne porte pas dans son cœur Mickaël Landreau, est bien à l’écoute si une offre sérieuse atterrit sur son bureau…".

Le clan Kita a cependant fait parvenir un communiqué au journaliste dans lequel il est expliqué que le propriétaire n'a pour le moment reçu aucune offre sérieux de rachat. Charge donc à Philippe Plantive, dirigeant de Proginov, et à Mickaël Landreau de réunir suffisamment de fonds, d'une façon ou d'une autre, pour inciter Waldemar Kita a cédé un club qui ne lui apporte que des ennuis depuis quatorze ans…