FC Nantes : Waldemar Kita pas prêt de céder le club avant l'été 2023 ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Du côté des supporters du FC Nantes, la vente du club est une chimère bien entretenue. Il faut dire qu'alors que le Collectif nantais se structure avec l'espoir de racheter le club à Waldemar Kita, des rumeurs sont apparues en mai dernier autour d'une mystérieuse offre de 80 M€ d'un fonds d'investissement luxembourgeois. Offre qu'aurait refusé le président des Canaris qui n'a pas souhaité faire de commentaires sur ces fuites dans la presse.

Dans un sujet d'Ecofoot sur le FC Nantes, le club ligérien est présenté comme le club parfait pour des investisseurs souhaitant faire une opération financière au travers du football (ces fameux « private equity » dont on aime parler dans le monde de la finance).

Pas de vente avant l'été 2023 pour le FC Nantes

Pour autant, si l'on en croit David Phelippeau, journaliste pour 20 Minutes et Ouest-France, il est assez peu probable que le FC Nantes ne quitte les mains des Kita dans un avenir proche... Et le journaliste a un argument pour défendre sa thèse : la direction ne se comporte pas comme une entité mise en vente sur le marché.

« Il y a un vrai manque de clarté à ce sujet. Depuis un mois, on entend beaucoup de rumeurs au sujet de la vente du club, y compris des informations qui n’ont pas encore été évoquées dans la presse. On ne connait pas véritablement les intentions de Waldemar Kita mais il est probablement à l’écoute du marché. La famille Kita est sans doute repartie pour un an de plus à la tête du club à minima ».

En poste depuis 2007, Waldemar Kita s'apprête à découvrir l'Europe pour la première fois cette saison.Malgré l'hostilité qu'il suscite depuis de nombreuses années (supporters, sphère politique, etc.), l'homme d'affaires franco-polonais est particulièrement motivé à l'idée de vivre ça à Nantes pour la première fois...

Kita ne veut pas vendre tout de suite Pour David Phelippeau (journaliste de 20 Minutes bien renseigné sur les arcanes du FC Nantes), Waldemar Kita n'est pas dans l'optique d'un départ des Canaris avant au moins un an. Au club, le clan Kita travaille clairement pour préparer l'Europe.

Alexandre Corboz

Rédacteur