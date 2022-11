FC Nantes : un recalé des Canaris donne de ses nouvelles

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

Non conservé par le FC Nantes l'été dernier, Wesley Moustache (23 ans) a repris le fil de sa carrière dans le club de National 2 de Bergerac Périgord. Un rebond qui lui permet de recroiser la route de la réserve des Canaris... où il a pu se venger samedi en battant les protégés de Stéphane Ziani (1-0).

Bergerac, un rebond pour retrouver le goût du foot

A l'issue de la rencontre, l'arrière-gauche a évoqué avec Ouest-France ces retrouvailles attendues : « Je revenais avec un esprit revanchard mais pas totalement revanchard. J’étais resté neuf ans à Nantes. Je suis arrivé en 2013. Après, on m’avait expliqué pourquoi je n’avais pas été conservé. J’ai accepté et voilà. J’ai retrouvé une bonne équipe de Bergerac. Je suis hypercontent », a glissé intéressé.

Blessé en début de saison, le natif d'Alfortville commence progressivement à monter en régime à Bergerac et n'exclut pas un retour dans le monde pro : « Bergerac ? L’équipe m’a très bien accueilli. Les anciens ont su être présents. Je me suis bien imposé. Et aujourd’hui, je suis vraiment content. J’ai toujours des objectifs dans le football. Il faut que je continue sur cette lancée. Après, on verra. Je ne me prends pas la tête ».