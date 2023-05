FC Nantes : Younes Ben Ali confirme sa résiliation, il s'explique

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Selon le compte Twitter les Talents Algériens, le FC Nantes a récemment résilié le contrat de Younes Ben Ali, jeune algérien du centre de formation en raison de sa volonté de rejoindre l'équipe nationale U17 qui participe en ce moment-même à la Coupe d'Afrique. Une information confirmée par Ben Ali. « Depuis petit, je joue au FC Nantes. Et comme beaucoup le savent, je suis amoureux de ce club, c’est mon club de cœur, a-t-il expliqué. J’ai toujours respecté le FCN, depuis que je suis petit j’ai tout fait là-bas. Cette année, j’ai eu la possibilité de représenter mon pays, l’Algérie. Cela n’est pas donné à tout le monde de représenter ce pays. C’est une grande fierté. »

« J’ai fait le choix de respecter mon pays et il faut le respecter »

Et à lui d'ajouter... « J’ai tout bien fait. Avec le club on était pas trop d’accord sur quelques points. J’ai respecté tout ce que j’avais à faire. J’ai décidé d’aller en Algérie. Je n’ai pas été irrespectueux. J’ai fait le choix de respecter mon pays et il faut le respecter. Après, il y en a qui ne sont pas d’accord avec moi. Mais le plus important reste d’aller le plus loin possible en Coupe d’Afrique ».