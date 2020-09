FC Nantes : Ziani sèchement recadré après sa sortie sur Gourcuff

L'adage dit que le linge sale se lave en famille et du côté du FC Nantes, c'est justement ce que l'on reproche à Stéphane Ziani. L'entraîneur des U19 du FC Nantes avait des reproches à formuler à Christian Gourcuff au sujet d'un manque de considération et de communication sur le sujet des jeunes et de leur utilisation. Problème, il l'a fait publiquement via une interview à Ouest France, et cela ne passe pas.

Dans les mêmes colonnes, le coordinateur sportif des Canaris Philippe Mao a clairement recadré Ziani, l'appelant à respecter de manière limpide la hiérarchie au club. « Cette sortie médiatique est regrettable. Ce sont souvent des débats passionnés et importants mais ça ne doit pas être évoqué à l’extérieur et encore moins de cette façon-là. Stéphane n’a pas respecté la hiérarchie. Le n°1 technique, choisi par le président est Christian Gourcuff, qui a une vraie expérience et un vécu certain à ce poste. Il a toute la confiance de la direction. Un tel dérapage ne doit pas se reproduire », assène Philippe Mao.

A la défense de Gourcuff sur les jeunes

Le dirigeant nantais, qui assure que Ziani a entendu son « rappel à l’ordre » et sa « volonté de faire respecter la hiérarchie », attend désormais que la page se tourne. Et que le travail de Christian Gourcuff soit plus respecté en interne. « Il a la responsabilité de mettre en place une équipe performante pour gagner les matches. Et ainsi de se maintenir en L1 pour rester attractif, maintenir et développer ses moyens. C’est une lourde responsabilité ».

Par ailleurs, Philippe Mao a répondu aux reproches faits à Gourcuff sur l'utilisation insuffisante des jeunes du club. Avec des chiffres parlants. « Ça a pris une ampleur démesurée et injustifiée. Christian Gourcuff a utilisé 10 joueurs, issus de la réserve et du centre. Et le FC Nantes, en termes de temps de jeu des jeunes, la saison passée, est le 3e club de Ligue 1, derrière Rennes et Saint-Etienne », précise Philippe Mao.