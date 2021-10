Girondins - FC Nantes (1-1) : Chirivella en désaccord avec Kombouaré ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

C’était la fête dimanche au Matmut Atlantique avec un soleil radieux, un « match des Légendes » copieux et un choc entre les Girondins et le FC Nantes un peu plus hasardeux (1-1). Après avoir ouvert le score, les Bordelais ont été repris par un but de Pedro Chirivella, qui s’affirme de plus en plus comme le patron de cette équipe.

Après la rencontre, le milieu de terrain espagnol (24 ans) a contredit Antoine Kombouaré... qui estimait que « le résultat n’est pas logique. On perd deux points car on a eu plus de situations qu’eux. Ce n’est pas un bon point de pris. » Un avis différent de celui émis par Chirivella.

« On a très mal démarré le match. Après, on est bien revenu en fin de première, on a eu des occasions pour marquer. En seconde, on a été très sérieux. On a eu de très bonnes situations de contre-attaque, qu’on n’a pas réussi à concrétiser. À la fin, c’est un bon point, a-t-il déclaré en conférence de presse. Il faut gagner chez nous maintenant pour être bien. On n’a pas trop le ballon mais on est très dangereux quand on fait des contre-attaques. On n’a pas été très efficaces sur ce match […] On a fait un bon match. »

