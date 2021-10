Girondins - FC Nantes : gros cafouillage pour les supporters des Canaris !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Les autorités françaises semblent déjà jouer avec les nerfs des supporters du FC Nantes en vue du derby contre les Girondins de Bordeaux dimanche au Matmut Atlantique lors de la 10e journée de Ligue 1 (15h).

Hier, dans le courant de l’après-midi, le FCN a ainsi publié un communiqué pestant contre un encadrement de ses fans en Gironde et regrettant « vivement cette décision tardive, non concertée et ne peut donc pas, en l’état, proposer une billetterie grand public pour ce match. » De nouveaux éléments plus positifs ont filtré ensuite !

« De nouveaux éléments transmis par les autorités locales devraient finalement permettre aux supporters individuels de se rendre directement au Matmut Atlantique. Le Club se félicite de cette décision et pense pouvoir ouvrir la billetterie demain, assurent les Canaris. Un arrêté d’encadrement devrait néanmoins être publié prochainement par la préfecture de Gironde. Aucun signe distinctif nantais ne devra être affiché aux abords du stade, avant l’arrivée en secteur visiteurs. »

🚨 De nouveaux éléments transmis par les autorités locales devraient finalement permettre aux supporters individuels de se rendre directement au Matmut Atlantique.



Le Club se félicite de cette décision et pense pouvoir ouvrir la billetterie demain 🆒 https://t.co/i6ioiUDMaJ — FC Nantes (@FCNantes) October 12, 2021