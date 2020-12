Girondins, FC Nantes : Domenech chez les Canaris, un ancien de l'ASSE et de l'OL y croit dur comme fer !

Zapping But! Football Club ASSE, FC Nantes, RC Lens : les joueurs les plus capés en sélection par club

Passé par le FC Nantes il y a une dizaine d'années, Fabrice Grange est fidèle en amitié. A l'ASSE, on avait pu le vérifier avec le soutien sans faille apporté par l'ancien entraîneur des gardiens, aujourd'hui dans le staff de Jean-Louis Gasset aux Girondins, envers Stéphane Ruffier. Et Grange, qui avait connu Raymond Domenech à l'OL et en équipe de France, a fait l'éloge du nouvel entraîneur du FC Nantes dans Presse-Océan.

« En club, il était travailleur, il se battait pour l’institution à laquelle il faisait très attention. Avec moi, il a toujours été honnête, intègre et juste. Il savait dire quand c’était bien ou pas. Ça me convenait. En sélection, il avait ce même souci de l’institution. Tout le monde retient 2010 mais avec lui et le groupe, on a vécu une finale de Coupe du monde. Ce n’est pas donné à tout le monde d’emmener une équipe aussi haut », soutient Grange.

Grange : « C’est quelqu’un qui va faire adhérer le groupe avec lui »

Avant d'ajouter : « C’est un entraîneur rigoureux, sur les détails et un maximum de choses, donnant le meilleur de lui-même. Les joueurs vont être étonnés. Il est humain, proche de ses protégés. Il va défendre l’institution FC Nantes et se plonger à fond dans le projet auquel il croit vraiment. En amenant toute son envie, son expérience. J’ai beaucoup d’estime pour lui. Je lui souhaite de réussir. C’est quelqu’un qui va faire adhérer le groupe avec lui. Il va les amener à être un peu plus combatifs, voire peut-être les secouer. Il va vouloir bien faire jouer son équipe. Car il aime le jeu. Il va peut-être apporter de la rigueur défensive. Ça passe aussi par là. Il a des convictions. Raymond aime les challenges. Il replonge parce que c’est le FCN, un grand nom avec une histoire. Ça le motive. Je le soutiens. Je le trouve très courageux d’aller à Nantes. »