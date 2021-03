FC Nantes : un ex-Canari demande à Kita de s’inspirer d'Angers

Zapping But! Football Club FC Nantes : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Canaris

Formé à la Jonelière, Loic Guillon a effectué toutes ses classes chez le FC Nantes jusqu’à découvrir le monde professionnel. Il porte un regard dur, mais réaliste, sur son club formateur.

Pour l’ex-défenseur central, Waldemar Kita a tout intérêt à prendre exemple sur l’Angers SCO, club où il a évolué une saison (2014-2015), pour apporter de la sérénité dans le futur : « Oui effectivement j’ai été à Angers en fin de carrière, et j’ai vécu un moment extraordinaire avec la montée en Ligue 1. Je compare souvent Nantes et Angers aujourd’hui. Il y a déjà la présidence qui a une ligne directrice, et qui depuis la Ligue 2, fait confiance à un coach, à un staff, à un noyau de joueurs. »

D’après Loïc Guillon, la famille Kita apporte trop de changements d’une saison à une autre : « Aujourd’hui, le noyau du groupe angevin, c’est du Romain Thomas, du Ludovic Butelle, du Vincent Manceau, du Thomas Mangani, du Pierrick Capelle… mais ces joueurs-là, hormis Capelle, étaient déjà là en Ligue 2 quand j’étais là-bas ! Ils ont gardé ces éléments, et aujourd’hui vous avez un vestiaire et des dirigeants qui ont fait confiance au coach. Et puis aussi, il y a surtout, et ça je pense qu’il faut l’accepter au FC Nantes, c’est qu’il faut mesurer ses ambitions. »

Dans la suite de son propos, il tacle le boss des Canaris, coupable de ne pas voir la réalité en face : « Au FC Nantes, si vous écoutez Monsieur Kita, vous avez l’impression que tous les ans vous allez jouer la Ligue des Champions la saison suivante. Et il arrive ce qu’il arrive aujourd’hui. À un moment donné il faut être capable d’accepter qu’il faille reprendre le projet à la base. Avant de vouloir jouer l’Europe, prendre conscience qu’il y a un paquet d’équipes qui sont largement devant vous. Il faut faire les bons recrutements, établir un projet, stabiliser l’effectif, le coach, et avancer sur plusieurs années pour pouvoir progresser. »

Interview réalisée par À La Maison Jaune