Heure, chaînes, compos probables, absents... Tout savoir sur FC Nantes – Olympiakos

Chaînes

La rencontre FC Nantes – Olympiakos est diffusée sur Canal+ Foot et en clair sur W9 à partir de 21 heures. Il sera également possible de la suivre en live-texte commentée sur But ! Football Club.

Les absents

Moses Simon de retour, Antoine Kombouaré peut compter sur tout son groupe à l'exception de Charles Traoré (blessé) et de son troisième gardien Rémy Descamps (choix). En face, l'espagnol Carlos Camberan est privé de deux anciens de Ligue 1 (Yann M'Vila malade et Kenny Lala resté en Grèce) et de Marcelo, l'ancienne gloire du Real Madrid n'étant pas encore prête pour la compétition.

Les compos probables :

Nantes : Lafont (cap.) - Castelletto, Girotto, Pallois – Fabio, Chirivella, Moutoussamy, Merlin – Blas, M.Mohamed, Guessand.

Olympiakos : Vaclik – Pipa, P.A.Cissé, Manolas, Reabciuk – Kunde, Hwang – Bowler, Biel, Masouras – El-Arabi (cap.).