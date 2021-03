FC Nantes : Kita, sa nouvelle lubie agace les supporters

Zapping But! Football Club FC Nantes : la rétrospective de l'année 2020 des Canaris

Victorieux face au PSG, au Parc des Princes, le FC Nantes (18e) a relevé la tête en Ligue 1. Sur l’extrasportif, aussi, les Canaris innovent. Hier, le club, via ses réseaux sociaux, a annoncé la création d’une Fondation : « un collectif solidaire ». Elle aura pour but de « soutenir, développer et valoriser des projets à fort caractère social. »

Forcément, sur le papier, l’idée paraît généreuse. Mais, les supporters ne l’entendent pas de cette oreille. Certains estiment que cette action sert à redorer l’image de Waldemar Kita, qui est en conflit ouvert avec les amoureux du FCN. Dernièrement, le propriétaire du FC Nantes a également été épinglé pour une affaire d’une fraude supposée auprès des impôts.

Sur Twitter, les réactions étaient très mitigées après cette annonce... La preuve que la fracture est immense entre les parties :

@FCN_Altitude : Si ce n'est pas juste un coup de com' c'est bien...

@arkhamwind : La culture, le patrimoine, la solidarité... C'est pas toutes les valeurs sur lesquelles tu pisses depuis des années @FCNantes ? Commences par redevenir ce que tu as été et arrêtes de te foutre de notre gueule.

@avenirduFCN : Sur le fond, c'est une bonne initiative... Maiis quand on lit dans le détail le communiqué du club ou le site internet de la fondation, et qu'on met en perspective les actes de l'actionnaire W.KITA depuis 2007, cela prête à sourire (pour ne pas dire autre chose...).#KitaOut

@mleflecher : Intéressant pour défiscaliser en se donnant bonne conscience. Et puis, ça permettra de diminuer les impôts sur la plus-value lors de la vente du club. #kitaout #kitacircus

@mathildoherty : Imaginez tous les projets à caractère social qui auraient pu être mis en place si Waldy payait ses impôts

@KerZadarian : On appellera ça "les impots".