FC Nantes : Kombouaré impose une condition à Kita en cas de divorce

FC Nantes : la rétrospective de l'année 2020 des Canaris

Depuis son arrivée au FC Nantes, les Canaris connaissent un tout petit peu de mieux. Mais, il le sait, Antoine Kombouaré est embarqué dans une mission compliquée. Il doit sauver le club de l’Erdre, avant-dernier de Ligue 1, qui ne parvient pas à décoller depuis le début de la saison.

Pour Le Parisien, l’ex-entraîneur du PSG est revenu sur sa satisfaction d’avoir été nommé entraîneur des Canaris : « « Je fonctionne aussi à la reconnaissance. » Avant d’avoir paraphé son contrat du côté de la Beaujoire, Kombouaré a fixé une condition à Kita : « « Je fonctionne aussi à la reconnaissance. Quand j’arrive dans un club, je préviens que, quand il faudra se séparer, il faudra le faire vite. J’aime partir la tête haute et sans aigreur. Cela fait seize ans que j’entraîne et, à chaque fois, les séparations se sont faites en moins de deux heures, avec une franche poignée de main et aucune aigreur (...) Je sais ce que veut dire la notion de me donner un travail. Je n’ai jamais eu d’agent. Ni comme joueur ni comme coach. »

En bref, Antoine Kombouaré ne fera pas la difficile s’il doit quitter le FC Nantes : « Tout se fait en direct. A chaque fois, c’est comme une main tendue. Savoir qu’on pense à moi, à chaque fois, cela me touche. C’est peut- être culturel, je n’oublie pas d’où je viens. Je suis toujours loyal. » Kita devrait apprécier.