Le FC Nantes et le RC Strasbourg s'imposent, Angers met fin à sa série noire

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Ça a été laborieux, mais le FC Nantes est parvenu à s'imposer sur la pelouse d'Ajaccio ! Les Canaris ont été souffert en première période, voyant même la barre renvoyer une tentative corse, mais ils se sont bien repris après la pause. C'est Evann Guessand qui a ouvert le score à la 64e minute sur une volée opportuniste après une belle ouverture de Moutoussamy... pour un autre partenaire. Blas a doublé la mise sur pénalty à la 87e après une main évidente dans la surface de l'ACA, qui a pourtant mis cinq minutes à être validée par l'arbitre et la VAR... Avec ces trois points, les Canaris restent 13es mais reviennent à quatre longueurs du 12e, Toulouse.

Dans les autres matches, le RC Strasbourg a fait tout le travail en première période contre Montpellier grâce à deux buts de Diallo (1ère, 45e). Les Alsaciens passent devant Ajaccio à la 17e place et ne sont plus qu'à un point de Troyes, premier non relégable. Pas de but entre Auxerre et Reims, ni entre Lorient et Angers. Et c'est un petit exploit pour le SCO, qui venait d'enchaîner treize défaites.