FC Nantes : les attaquants de Kombouaré prennent un terrible avertissement

FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Bien mal embarqué en Ligue 1 (19e), le FC Nantes va lutter jusqu'au bout pour sa survie dans l'élite. En conférence de presse, avant la rencontre face à l'OGC Nice, Nicolas Pallois a fait un constat implacable sur la situation des Canaris : "Même si cela passe par les barrages, on est prêt, a finalement indiqué Nicolas Pallois. Il va falloir prendre le maximum de points et essayer de se sauver le plus vite possible. Moi, je n'ai jamais fait de descente et je ne veux pas en faire. On va se battre et tout donner pour rester en Ligue 1."

Pour les seins, le défenseur a appelé à une rapide prise de conscience sur un aspect du jeu : "C’est lié à l’état d’esprit. Je pense que dans la surface, on ne veut pas tuer le but. Et dans notre surface parfois, on fait des erreurs défensives qui nous coûtent cher aujourd’hui."

Avant de poursuivre le savon passé à ses partenaires : "Il faut gommer ça je pense. Il faut donner le maximum, a poursuivi le défenseur central de 33 ans. Il faut tuer les matchs. Sur chaque action, s’il faut casser le but, et bien il faut casser le but." Le message est passé.