FC Nantes : les dessous de l’éviction de Der Zakarian révélés !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le debrief du mercato des Canaris

Ces dernières semaines, les langues se délient concernant la gestion de Waldemar Kita. Cette saison, le boss du FC Nantes a changé trois fois d’entraîneurs (Gourcuff, Domenech et Kombouaré). En grande difficulté, les Canaris pointent à l’avant-dernière place de Ligue 1.

Forcément, la grogne commence à monter chez les amoureux du FC Nantes. Pour La Maison Jaune, Loic Guillon, Canari pur sucre, a donné les dessous de l’éviction de Michel Der Zakarian en 2016 : « Clairement, on arrive à faire la montée en Ligue 1 avec Michel Der Zakarian. On voit qu’on reprend avec lui la saison suivante, parce que ce serait difficile de limoger un entraineur qui vient de vous faire monter. Mais vous sentez dès le début qu’au moindre petit faux pas il est sur la sellette et il va être évincé. »

L’actuel entraîneur de Montpellier est fâché avec Waldemar Kita. Loic Guillon a estimé que sa rogné était justifié : « Et c’est ce qu’il s’est passé. On n’est pas bien au bout de trois matchs et arrive Elie Baup. »

Pour l’intéressé l’entraîneur à la casquette n’était pas le bon profil pour le FC Nantes : « Quand il arrive on se dit que c’est quelqu’un qui a de l’expérience. On se dit que l’on va relancer la machine, avec l’objectif de se maintenir cette année et de relancer quelque chose. Mais là, encore une fois, on voit que ça ne va pas dans le groupe. Il n’y a pas de noyau, il n’y a pas la cohésion qu’il faut pour avoir les reins solides pour pouvoir se maintenir. » Antoine Kombouaré connaît la principale arme pour sauver le club de l’Erdre : la cohésion. Il a longuement insisté sur cet aspect devant la presse.

Interview réalisée par À La Maison Jaune