FC Nantes : les supporters n'en peuvent déjà plus de Collot !

L'électrochoc a fait pschit ! Débarqué il y a trois journées, après une piteuse défaite face au RC Strasbourg à la Beaujoire (0-4), Christian Gourcuff a été remplacé par Patrick Collot. Et l'ex-adjoint de l'entraîneur breton n'a pas réussi à relever la barre avec deux nuls et une défaite.

Le partage des points arraché dans les dernières minutes face à Angers SCO (1-1, égalisation à la 90e+3 par Traoré) n'a pas fait sourire les supporters des Canaris. Certains, à l'instar d'Emmanuel Merceron, se demandent si les productions estampillées Collot ne sont pas pires que celles de Gourcuff.

La version Collot est pire que la version Gourcuff ? #FCNSCO — Emmanuel Merceron 🇫🇷🚴🏻‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) December 20, 2020

Dans les commentaires, les habitués de la Beaujoire appellent déjà à du changement et regrettent Sergio Conceicao : "Fallait pas s’attendre à du changement avec la nomination d’un membre du staff déjà présent depuis plusieurs années et donc plusieurs échecs. Les joueurs l’aiment bien, il est gentil...tout est dit. Tellement nostalgique de la courte époque conceicao où était allié rigueur et jeu" (@ceven_44) ; "Il ne fallait pas s'attendre à autre chose, hormis avec Conceicao, les joueurs ont fait leur loi, ils allaient pas plus se battre avec Collot" (@Noatom2). Quinzième de Ligue 1, le club de l'Erdre va lutter pour le maintien cette saison.