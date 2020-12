Ligue 1 : FC Nantes – Dijon FCO, les compos probables

Remplaçant de Christian Gourcuff pour un intérim de quelques matches, Patrick Collot pourrait procéder à quelques changements dans le onze des Canaris. En attendant, Anthony Limbombé, Charles Traoré et Kalifa Coulibaly sont toujours incertains. L'ancien adjoint devrait faire le point sur ces trois cas.

Quel onze pour Patrick Collot ?

Du côté de David Linarès et du Dijon FCO, on enregistre un retour de suspension avec Fouad Chafik mais on perd sur ce match Pape Cheikh Diop, sanctionné de trois cartons jaunes en moins de dix matches. Lautoa, Benzia, Coulibaly et Ngouyamsa manqueront à l'appel.

Nantes : Lafont – Corchia, Castelletto, Pallois (cap.), Fabio (ou Appiah) – Abeid, Chirivella – Blas, Louza, Bamba – Kolo Muani.

Dijon : Racciopi – Boey, Ecuele-Manga (cap.), Panzo, Chafik – Ndong, Marié – Ebimbe, Celina, Chouiar – M.Baldé.