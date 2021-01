Ligue 1 : Montpellier - Nantes, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Premier match à l'extérieur pour Raymond Domenech au FC Nantes et nouvelle opposition périlleuse du côté de Montpellier. L'ancien sélectionneur des Bleus pourrait reconduire un système en 4-4-2 avec un bus bien compact pour empêcher Andy Delort et Gaëtan Laborde de sévir. Au rayon des absents, l'infirmerie est quasiment vide à l'exception de Moses Simon (entorse). Marcus Coco revient de suspension et offre une solution supplémentaire. Renaud Emond était de son côté incertain mais il figure bien dans le groupe convoqué dans l'Hérault.

Les absents du côté de Nantes : Simon (entorse), Pereira Sa, Augustin, Limbombe (méforme).

Coco de retour de suspension, une option en plus pour Domenech

Côté héraultais, Michel Der Zakarian devrait reprendre avec quasiment les mêmes que face à l'OM. Téji Savanier et Stephi Mavididi, contrôlés positif à la Covid-19, ne seront pas aptes. Souffrant du mollet et absent mercredi, Pedro Mendes est de retour. La présence de 23 joueurs dans le groupe laisse entendre qu'il n'est peut-être pas à 100%...

Les absents du côté de Montpellier : Savanier, Mavididi (Covid).

Montpellier : Omlin – Sambia, Hilton (cap.), Congré, Ristic – Mollet, Ferri, Chotard, Yun Il-Lok – Delort, Laborde.

Nantes : Lafont – Corchia, Pallois (cap.), Girotto, Fabio – Blas, Abeid, Touré, Louza (ou Coco) – Kolo Muani, Coulibaly.