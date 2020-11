Lorient - FC Nantes (0-2) : un Canari a écoeuré Christophe Pélissier

Au Moustoir, face à Lorient, le FC Nantes a remporté sa première victoire en Ligue 1, cette saison, loin de la Beaujoire. Un succès qui permet aux hommes de Christian Gourcuff de se donner de l'air au classement (14e) en prenant trois points d'avance sur la place de barragiste. En fin de rencontre, Christian Pélissier a analysé la défaite des Merlus.

L'entraîneur du FCL a été impressionné par la performance d'Alban Lafont dans les cages nantaises : "Ce soir, c'est l'efficacité qui nous a fait défaut. Le gardien nantais a su préserver son but et on a un poteau. On n'arrive pas à marquer et on se fait punir." Pour Pélissier, ses joueurs méritaient mieux face au FC Nantes : "On a contrôlé les espaces, on ne concède rien sur la première mi-temps. On a deux ou trois occasions pour ouvrir le score... On se fait punir à 10 minutes de la fin. On doit garder cette envie d'aller de l'avant. Il faut s'améliorer offensivement et défensivement. On ne peut pas dire qu'on ait un bon bilan à domicile. Mais je n'ai pas senti les joueurs inhibés. Il faut mettre les occasions au fond."