FC Nantes : Kombouaré hausse le ton et charge ses joueurs après la défaite à Lorient

Trois jours après sa victoire contre l'Olympiakos (2-1) en Ligue Europa, le FC Nantes est brutalement revenu sur terre, s'inclinant sur la pelouse de Lorient (3-2), à l'occasion de la septième journée de Ligue 1. Après la rencontre, l'entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, n'a pas épargné ses joueurs.

"Si vous êtes fatigués, soit vous restez à la maison, soit vous restez sur le banc"

"Forcément très déçu. Je pensais qu'on avait fait le plus dur en ouvrant le score. On a fait illusion une mi-temps. La deuxième n'est pas bonne du tout. Je l'ai dit aux joueurs. Quand tu prends trois buts à l'extérieur, tu ne peux pas gagner. On n'a pas été capables de tenir, de faire bloc. Ce n'est pas possible de prendre trois buts. C'est une défaite logique. J'insiste sur le fait que les premiers défenseurs sont les attaquants. Et comme ils sont en réussite en ce moment... On est au début du championnat. On va travailler pour rectifier, mais ne nous voilons pas la face. Lorient a fait le match qu'ils voulaient. On n'a pas fait le match qu'on attendait de nous. On ne gagne pas de duels... après, c'est l'efficacité. La fatigue ? Il n'y a pas de fatigue quand on gagne. Si vous êtes fatigués, soit vous restez à la maison, soit vous restez sur le banc. J'ai ouvert ma gueule en disant qu'on devait être capable de gagner en Ligue Europa et en championnat. Mais je me suis planté", a lâché le Kanak en conférence de presse d'après-match.

➥ 𝗖𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗞𝗼𝗺𝗯𝗼𝘂𝗮𝗿𝗲́ : "On est qu'au début du championnat. Il faudra rectifier le tir évidemment. On n'a pas fait le match que l'on attendait. Nous n'avons pas été solides aujourd'hui" pic.twitter.com/r3mRlZbqFQ — FC Nantes (@FCNantes) September 11, 2022

