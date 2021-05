LOSC : Domenech se sert de Galtier et de l'ASSE pour envoyer un message codé au FC Nantes

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Dans L'Equipe du Soir, Raymond Domenech a félicité Christophe Galtier pour le 4e titre de champion de France du LOSC. L'occasion pour l'ancien coach du FC Nantes d'envoyer une petite pique aux Canaris, en douce. « Galtier a fait profiter au LOSC de ce qu'il a appris à Saint-Etienne, a expliqué Domenech. Le métier d'entraîneur est devenu très complexe. Les relations avec les joueurs sont toujours aussi importantes mais c'est presque devenu le dernier maillon de la chaîne. Il faut maitriser le club, tous les gens autour. L'entraîneur est devenu un manager. »

« Il y a des groupes qui se diluent très vite. Et on a beau faire ce qu'on peut... »

Et à l'ancien sélectionneur d'ajouter : « Galtier avait montré sa capacité à bien gérer la pression et son effectif à l'ASSE. A Lille, il a pu s'appuyer sur des joueurs matures, d'expérience, comme Fonte, André et Yilmaz. Ce sont des joueurs qui peuvent rassembler, alors que parfois il y a des groupes qui se diluent très vite. Et on a beau faire ce qu'on peut... » Une référence évidente à son expérience récente à Nantes.