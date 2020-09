LOSC - FC Nantes (2-0) : Gourcuff invite un cadre à hausser le niveau

Troisième déplacement de la saison pour le FC Nantes et troisième match sans victoire. Après le nul à Bordeaux (0-0) lors de la 1ère journée, les hommes de Christian Gourcuff se sont inclinés à Monaco (1-2) et hier à Lille (0-2). Si ce revers dans le Nord n'a rien d'infamant et a été marqué par le manque de réalisme des offensifs nantais, le technicien du FCN a également regretté que l'un de ses joueurs n'ait pas montré son meilleur visage.

Louza, un mois sans compétition

« Imran (Louza) n’était pas à son meilleur niveau, sa suspension ne l’a pas servi. Il nous a apporté dans sa tenue du ballon, mais par intermittence seulement. Il peut faire mieux que ça. » Le milieu de terrain nantais a tout de même failli égaliser, sa reprise sur un centre de Bamba étant claquée par Maignan (76e).

Expulsé contre Nîmes le 30 août, Louza a passé quasiment un mois sans pouvoir fouler les terrains. D'où un manque de rythme bien légitime et une incapacité à tenir un niveau de jeu élevé pendant toute la partie. Mais à mesure que les matches vont défiler, le Franco-Marocain devrait se rapprocher de son meilleur niveau. Et régler les problèmes du FCN ?

