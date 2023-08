LOSC - FC Nantes : Aristouy et Fonseca éjectent deux joueurs de leur onze

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Alors que Pierre Aristouy est déjà fragilisé après la défaite le week-end dernier contre Toulouse (2-1), le FC Nantes se déplace ce dimanche (13h) sur la pelouse du LOSC. Pour cette rencontre, l'entraîneur des Canaris devrait effectuer trois changements par rapport à l'équipe qu'il a aligné face au Téfécé. Gravement blessé, Alban Lafont devrait être remplacé par Rémy Descamps tandis Nathan Zézé et Samuel Moutoussamy devraient sortir du onze pour laisser leur place à Douglas Augusto et Marcus Coco, si l'on en croit les informations du journal L'Équipe. Du côté du LOSC, deux changements seraient prévues par Paulo Fonseca où Angel Gomes et Edon Zhegrova devraient remplacer Carlos Baleba et Alan Virginius.

Les compos probables

LOSC : Chevalier - Santos, Diakité, Alexsandro, Ismaily - André, Gomes - Zhegrova, Cabella, Haraldsson - David.

FC Nantes : Descamps - Pierre-Gabriel, Castelletto, Pallois, Merlin - Chirivella, Douglas - Coco, Mollet, Simon - Mohamed.

Podcast Men's Up Life