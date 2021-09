LOSC, OGC Nice : la méthode Galtier prête à exploser au FC Nantes ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Le LOSC a fait un beau champion de France la saison dernière. Sous la houlette de Christophe Galtier, les Dogues ont réussi le petit exploit de devancer le grand PSG pour rafler la mise avec un style de jeu qui a fait des miracles.

Antoine Kombouaré, qui a pourtant toujours pensé que son ancien club serait sacré au printemps, n’a rien raté de ce mano-a-mano et tente même de prendre exemple sur son ami Galtier pour inculquer une nouvelle philosophie de jeu au FC Nantes. Plus directe et moderne.

« L’idée, c’est que le danger vienne de partout, assure le coach des Canaris dans L’Équipe. Vous avez une fausse image de la façon dont on joue mais je vais vous donner un exemple : Galtier, il a été champion de France comment avec Lille ? Avant lui, Nice c’était la possession, la maîtrise, là j’ai regardé, c’est une équipe en 4-4-2 ou en 4-2-3-1, ça joue fort quand ça n’a pas le ballon, ça récupère et derrière ça explose, ça joue sur la vitesse, ils n’ont recruté que des joueurs rapides. C’est le foot moderne. Et j’ai des joueurs qui aiment aller de l’avant, qui vont vite, qui contrent fort. On veut le ballon. Mais pour aller vite vers l’avant. J’aime l’idée de mettre le feu, de faire trembler, faire craquer l’adversaire. »

La une de L'Équipe du mercredi 8 septembre.



