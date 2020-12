Médias : Stéphane Guy mis à pied par Canal Plus !

Bonne ambiance au sein de la chaîne Canal +. En effet, et comme vient de le révéler le quotidien l'Equipe, le commentateur vedette de la chaîne, Stéphane Guy, a été mis à pied jusqu'au 18 décembre par sa direction. En cause, son message de soutien, donné à l'antenne, à Sébastien Thoen, ancien chroniqueur du Canal Sports Club et présentateur du Journal du Hard.

Thoen avait détourné il y a quelques jours l'émission "L'heure des pros" diffusé sur CNews. Et avait eu comme "récompense" sa mise à l'écart du groupe. Lors du Canal Sports Club, Stéphane Guy avait voulu "saluer l'ami Sébastien Thoen qui n'a pas eu la sortie qu'il aurait méritée. On lui souhaite bon vent. On sait que le bel esprit de Marie Portolano permettra d'assurer la continuité dans le Canal Sports Club. Il n'y a pas de doute là-dessus."

Récompense, toujours, une mise à pied jusqu'au 18 décembre, donc.