Monaco - FC Nantes (1-1) : un Canari était supervisé à Louis-II

La défense du FC Nantes a réalisé une grosse performance hier soir à Monaco (1-1), même si le navire a parfois sérieusement tangué. L'axe, composé de Nicolas Pallois et Jean-Charles Castelletto, n'a rien lâché au plus fort de la tempête, permettant ainsi aux Canaris de démarrer leur saison du bon pied. Un double bon coup pour l'ancien Brestois, auteur du but de l'égalisation à la 42e…

En effet, le sélectionneur du Cameroun, Antonio Conceiçao, était présent dans les tribunes pour suivre plusieurs joueurs présents sur la pelouse. Dont Castelletto. Avec sa belle performance, qui lui a valu la note de 6 dans L'Equipe, la deuxième meilleure après le 7 attribué à Nicolas Pallois et Alban Lafont, le défenseur central peut s'attendre à être convoqué lors de la prochaine trêve internationale.

📸 Antonio Conceiçao et les membres du staff technique des Lions ont assisté au match d’ouverture de Ligue 1 hier soir entre l’AS Monaco et le FC Nantes (1-1) à Louis II. 🇨🇲 pic.twitter.com/zuPY7dqWx2 — AllezLesLions (@AllezLesLions) August 7, 2021