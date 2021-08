Monaco - Nantes (1-1) : une grosse faille des Canaris révélée, Kita sommé d'agir

Zapping But! Football Club FC Nantes : les meilleures déclarations de l'année 2020

Hier soir, Antoine Kombouaré a parlé d'un nul au goût de victoire pour son FC Nantes sur la pelouse de Louis-II (1-1). Et c'est vrai qu'il était plutôt inespéré pour une équipe s'étant sauvé in extremis de la relégation en fin de saison de prendre un point chez un participant à la Champions League. Mais cette bonne entamé de saison ne saurait faire oublier une grosse lacune affichée hier soir en Principauté et qui devrait inciter Waldemar Kita à recruter dans un secteur bien précis, comme l'explique L'Equipe dans son édition du jour.

« Nantes n’a touché que huit ballons dans la surface adverse, une misère », écrit le journaliste du quotidien sportif, qui poursuit cependant sur une note d’espoir : « Mais il n’a pas égaré cet été les ingrédients qui lui ont permis de se maintenir en L1, via les barrages. En plus, il a créé du danger sur les coups de pied arrêtés (avant le but, il y avait eu la tête, au-dessus, de Girotto), une arme nouvelle pour lui. Moses Simon, très impliqué, en est à cinq passes décisives en six matches et Nantes à une seule défaite en neuf déplacements, d’une saison à l’autre. Ce n’est pas une garantie mais ce n’est pas rien. » Une recrue en attaque ne serait tout de même pas du luxe !

Esordio con pareggio per 1-1 quello tra @AS_Monaco e @FCNantes.

Monegaschi superiori sia nella gestione palla [dom. terr. 5.00], superiori nel numero di occasioni [15 tiri a 5] ma poco qualitativi segnando 1 ⚽ con 1.61 xG, al contrario dei canarini che hanno segnato con 0.30 xG. pic.twitter.com/eGCRrgA26j — RₒbNᵢz83 (@PassioneCalc10) August 7, 2021